ASSE : Zaydou Youssouf, la recrue surprise des Verts au mercato ?

L’idée de Saint-Etienne sera de continuer avec des joueurs d’expérience cet été, dans un schéma de recrutement qui a particulièrement bien réussi aux joueurs sous Jean-Louis Gasset. Le changement d’entraineur ne devrait pas provoquer de bouleversements, même si Saint-Etienne va tenter un gros coup en ce qui concerne les jeunes joueurs.

Selon L’Equipe, l’ASSE a bien avancé sur le recrutement de Zaydou Youssouf, international français des U20 des Girondins de Bordeaux. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat, et ne devrait pas être retenu en cas de belle offre. Et visiblement, Ghislain Printant a déjà une bonne idée de ce qu’il peut faire avec lui, puisqu’il aimerait repositionner l’ailier droit au poste de milieu de terrain axial, où il avait été formé.