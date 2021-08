ASSE : Yuma Suzuki, le futur buteur des Verts ?

Dans : ASSE.

A la recherche d’un renfort de taille en attaque, l’ASSE serait sur la piste de l’attaquant japonais de 25 ans, Yuma Suzuki.

La priorité du mercato de Saint-Etienne est certainement de recruter un cador en défense centrale afin de compenser le retour de prêt de Pape Cissé à l’Olympiakos. Mais la direction de l’ASSE aimerait également offrir à Claude Puel un attaquant prolifique, ce qui manque cruellement à l’effectif stéphanois depuis plusieurs saisons. Selon les informations obtenues par le site Voetbalbelgie, un attaquant efficace du championnat belge plaît aux Verts en la personne de Yuma Suzuki.

Son prix, un frein pour les Verts ?

Auteur de 17 buts la saison dernière sous le maillot de Sain-Trond, Yuma Suzuki attire les convoitises au mercato. Et pour cause, le média affirme que Fenerbahçe, Anderlecht ou encore le Hertha Berlin songent au buteur japonais… au même titre que Saint-Etienne. L’enjeu sera surtout de savoir si les Verts pourront s’aligner financièrement sur les exigences du club belge, qui réclame près de 5 ME pour le natif de Chiba. Une somme qui, dans le contexte de crise actuelle (droits TV, pandémie), pourrait bien être déjà trop élevée pour les Verts de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo.