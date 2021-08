ASSE : Pape Cissé priorité des Verts, c'est urgent

Dans : ASSE.

A la recherche d’un attaquant au mercato, Saint-Etienne doit également renforcer sa défense centrale cet été.

La saison dernière, Claude Puel a pu compter sur le prêt de Pape Cissé en provenance de l’Olympiakos afin de stabiliser son arrière-garde. Certes, le Sénégalais n’est pas le défenseur le plus rapide de la planète et a quelques défauts. Mais sa grande taille, sa promptitude dans les duels et sa science du placement ont permis à Saint-Etienne de se solidifier lors de la seconde partie de saison. C’est ainsi que selon le chroniqueur Laurent Hess, la priorité absolue de l’ASSE lors de ce mercato estival doit être le retour de Pape Cissé. Sur le site de But, le journaliste persiste et signe en estimant qu’avec le retour du roc de l’Olympiakos, les Verts gagneraient du temps.

« Ce qui m'inquiète le plus, à l'heure actuelle, c'est l'absence d'un leader, en défense. Le duo Moukoudi-Kolo partirait sans doute titulaire, avec Sow en autre option. Ce qui est beaucoup trop léger, il me semble. Si l'ASSE a réussi une bonne deuxième partie de saison l'an dernier, après avoir dangereusement flirté avec la zone de relégation pendant tout l'hiver, elle le doit au retour en grâce de Khazri, aux bonnes « perfs » de Green, mais aussi à l'apport de Cissé. Le Sénégalais avait stabilisé la défense. Avec sa taille, son expérience, il avait fait du bien. Sans crier au génie, évidemment, il avait réglé des problèmes. A ses côtés, Moukoudi, Sow et Kolo avait bien fini eux aussi. Je verrais donc d'un bon œil le retour de Cissé, qui a le mérite de connaître déjà la maison. Avec lui, l'ASSE gagnerait du temps. Et elle gagnerait en solidité » estime le journaliste, pour qui le retour de Pape Cissé doit être la priorité n°1 des dirigeants de l’AS Saint-Etienne au mercato.