Secoué, le boss de l'ASSE fait un voeu

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Deux jours après l’annonce de la mise à pied de Claude Puel, les dirigeants de l’ASSE s’activent pour lui trouver un successeur.

Ces dernières heures, les noms de Frédéric Hantz, David Guion et Pascal Dupraz circulent avec insistance à Saint-Etienne. Mais pour le moment, l’identité du successeur de Claude Puel sur le banc de l’ASSE n’est toujours pas connue. Et pour cause, les Verts n’ont pas bouclé d’accord avec leur futur entraîneur. Mais la situation ne devrait pas trop s’éterniser. Ce mardi, Roland Romeyer s’est confié à France Bleu Saint-Etienne en marge d’une opération de don du sang. Et le co-propriétaire de l’ASSE a promis d’aller vite pour recruter le futur entraîneur des Verts, son objectif étant de boucler la venue du successeur de Claude Puel d’ici la fin de la semaine.

Le prochain entraîneur de l'ASSE nommé d'ici samedi ?

« J'espère que le futur entraîneur pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims (samedi à 21 heures). Je vis mal la situation du club parce qu'on sait l'importance qu'a l'ASSE ici à Saint-Étienne. Quand il n'y a pas des résultats, les gens sont malheureux, comme moi. Je suis malheureux. Les nuits sont difficiles. Tous les matins, je me rase et je me regarde devant le miroir. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis. Quand je vois mes treize ans de présidence, je suis fier de ce qu'on a fait » a expliqué Roland Romeyer. Reste maintenant à voir qui sera l’heureux élu à Saint-Etienne, alors que les Verts devraient être contraints de débourser trois millions d’euros pour se séparer de Claude Puel ainsi que de son staff technique. De quoi freiner les possibilités économiques pour le salaire du prochain coach…