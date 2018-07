ASSE : Waris à Saint-Étienne, ça sent bon au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Pour l’heure, le mercato est assez calme en Ligue 1. Lyon ou encore Marseille n’ont pas encore recruté, Saint-Etienne non plus.

Et pourtant, les Verts sont sur tous les fronts pour s’offrir des renforts offensifs. Le club stéphanois a fait de Wahbi Khazri sa priorité au mercato. Si la signature de l’international tunisien est en bonne voie, rien n’est encore officiel. En parallèle, l’ASSE explore deux pistes : celles menant à Adam Ounas et à Majeed Waris. Et selon Manu Lonjon, journaliste pour Yahoo Sport, une piste avance plus vite que l’autre.

En effet, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne seraient proches d’obtenir le prêt de l’attaquant du FC Porto, passé par le FC Lorient ou encore Valenciennes en France. Pas vraiment dans les plans de Sergio Conceiçao, celui qui est estimé à environ 6ME par le club portugais, pourrait donc poser ses valises à l’ASSE pour une année. Reste désormais à savoir si les dirigeants de Saint-Etienne auront la volonté d’inclure, dans cette opération, une option d’achat. Si les Verts parvenaient à boucler son arrivée, alors le dossier Adam Ounas serait définitivement refermé.