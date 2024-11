ASSE ‍: Union sacrée pour humilier l'OL

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Ce dimanche 10 novembre en clôture de la 11ᵉ journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se déplace chez son rival l'Olympique Lyonnais. Pour l'occasion, les supporters des Verts ont rendez-vous au départ du bus pour un moment de cohésion.

C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison. Pendant deux ans, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais n'ont pas pu s'affronter dans l'un des derbys les plus chauds du championnat de France. En cause, une descente en Ligue 2 des Verts qui a obligé les supporters des deux équipes à faire le dos rond en attendant le retour de leur match préféré. Maintenant que le club du Forez est de retour dans l'élite, cette attente est terminée.

Ce dimanche 10 novembre, l'ASSE se déplace au Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais. Si un arrêté préfectoral, doublé d'un arrêté ministériel, a interdit le déplacement des supporters stéphanois, ces derniers organisent un rassemblement au départ du bus de leurs joueurs.

Le bus des Verts va fendre la foule

Les supporters stéphanois vont pousser leurs joueurs jusqu'aux derniers instants avant le derby #OLASSE 🔥 #ASSE https://t.co/eg9RDguhvU — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 7, 2024

Selon les informations de EnVertEtContreTous, les Magic Fans, Green Angels, Indépendantistes Stéphanois et l'Union des Supporters Stéphanois, quatre groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne, se sont donnés rendez-vous dimanche matin, au moment du départ du bus des joueurs, pour venir créer un bain de foule que le bus fendra. L'objectif est de créer un moment de joie et de cohésion entre supporters pour donner de la force aux joueurs.

Cette pratique n'est toutefois pas singulière. Avant sa descente en Ligue 2, l'ASSE vivait déjà ce genre de moments. Les supporters avaient en effet l'habitude de prendre ces rendez-vous avant les derbys. Alors qu'ils sont régulièrement interdits de déplacement avant les matchs contre l'Olympique Lyonnais, ces derniers n'ont pas d'autres choix que de tenter de pousser leur équipe de cette manière.