ASSE : Une banderole visant Memphis Depay fait scandale

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Si Stéphane Guy s'est extasié avant le coup d'envoi du match ASSE-OL des banderoles affichées par les supporters stéphanois, un autre message sorti durant le derby fait beaucoup de bruit. Car si le chambrage est de bonne guerre, et que malheureusement certains débordements ont eu lieu dans le passé dans les deux camps, une banderole visant personnellement Memphis Depay commence à provoquer des remous sur les réseaux sociaux.

Un message en anglais s'attaquait de manière assez pathétique à l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais : « Memphis, des millions de followers mais toujours pas de père ». Une référence sans détour au père de Memphis Depay qui l'a abandonné alors qu'il n'avait que quatre ans. Une situation qui explique pourquoi l'international néerlandais affiche Memphis sur son maillot et pas Depay, le nom de son père. Autrement dit, c'est un coup sous la ceinture que certains supporters stéphanois ont voulu donner à l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. On a connu plus glorieux et courageux...