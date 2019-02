ASSE : Un SMS foireux provoque un séisme en interne !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Homme fort du sportif à l’ASSE depuis plusieurs mois, Frédéric Paquet va-t-il quitter le club en fin de saison ?

A la surprise générale, cette hypothèse est plus que possible selon les informations obtenues par L’Equipe. Et pour cause, le président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo aurait malencontreusement envoyé un SMS au directeur général des Verts dans lequel il conteste… l’action de ce dernier. Un texto qui ne lui était bien évidemment pas destiné, et qui avait pour but de saper son autorité. Presque trop grosse pour la croire, cette histoire pourrait réellement pousser l’ancien dirigeant du LOSC au départ, les désaccords avec Bernard Caïazzo étant de plus en plus nombreux.

Le président du directoire de l’ASSE reproche notamment à son directeur général le timing du départ de Matthieu Malkani-Giraud, qui était directeur du développement marketing, et son remplacement par Béatrice Salen. Mais pas seulement puisque Caïazzo aurait peu apprécié la venue de Jean-Michel Vandamme comme consultant extérieur pour la détection des joueurs. Sportivement et dans l’organisation du club, les deux hommes ne semblent plus sur la même longueur d’onde selon le quotidien national. Ce qui laisse fortement penser que Frédéric Paquet fera ses valises à l’issue de la saison. Un départ, s’il se confirme, qui ferait tâche et qui laisserait sans doute de gros regrets chez les supporters stéphanois. Reste à savoir ce qu'en pense Roland Romeyer, très discret ces derniers mois, mais qui semble être le dernier soutien de Paquet chez les Verts.