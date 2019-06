ASSE : Un premier renfort presque bouclé en défense ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Aucun accord n’ayant pour l’instant été trouvé pour le transfert définitif de Timothée Kolodziejczak, l’AS Saint-Etienne avance ses pions sur d’autres pistes. Et à en croire les informations obtenues par le site Peuple-Vert, la direction stéphanoise est proche d’enrôler Olivier Boscagli, le polyvalent défenseur de l’OGC Nice. Capable d’évoluer en défense centrale et dans le couloir gauche de la défense, le Français de 21 ans aurait trouvé un accord avec l’ASSE.

« De son côté, Nice étant vendeur, on peut imaginer que le latéral qui a joué 14 rencontres l'an passé ne coûte pas plus de 1,5 ou 2 millions d'euros » explique le média, pour qui il ne fait aucun doute que les discussions aboutiront rapidement entre l’AS Saint-Etienne et Nice. A condition évidemment que d’autres clubs ne viennent pas se mêler au dossier, ce qui ferait automatiquement grimper le prix de Boscagli au mercato.