ASSE ‍: Dall'Oglio viré, il stoppe le délire

Par Corentin Facy

Le début de saison est difficile pour l’ASSE avec trois défaites en trois journées face à Monaco, Le Havre et Brest. Une entame laborieuse qui place déjà l’entraîneur Olivier Dall’Oglio dans une mauvaise posture.

De retour en Ligue 1 cette saison, l’AS Saint-Etienne doit réapprendre à gagner dans l’élite. Battus par Monaco en ouverture de la saison, les Verts se sont également inclinés à domicile face au Havre puis samedi sur la pelouse de Brest. Sept buts encaissés, zéro but marqué, le bilan de ces trois premières journées est assez catastrophique pour l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Il n’en fallait pas plus pour que l’ancien entraîneur de Dijon et de Montpellier soit dans l’oeil du cyclone. Sur les réseaux sociaux, certains supporters réclament déjà le licenciement de l’entraîneur des Verts, ce qui serait une erreur majeure selon Timothée Maymon, journaliste pour la Chaîne L’Equipe et supporter de l’ASSE.

« Après trois matchs ? On se plein tous d’un football qui va trop vite, Ou l’on brade le travail au long court contre des chocs psychologiques à répétitions ! On ne peut pas fêter la montée il y a 3 matchs et demander la tête du coach 270 minutes plus tard! Calme… » a publié sur son compte X le journaliste, qui estime que virer Olivier Dall’Oglio aussi rapidement serait une grosse erreur. Ce n’est d’ailleurs pas dans les tuyaux du côté de l’ASSE, où l’on souhaite faire confiance à un entraîneur qui a guidé son équipe vers la montée en Ligue 2 il y a seulement quelques semaines.

Dall'Oglio pas encore menacé à l'ASSE

L’enjeu pour lui sera néanmoins de réussir à vite décrocher une première victoire afin de lancer une dynamique, et ce ne sera pas chose aisée au retour de la trêve internationale au vu du calendrier qui attend l’AS Saint-Etienne avec la réception de Lille, un déplacement à Nice puis la réception de Nantes. Trois équipes qui, au contraire de l’ASSE, ont plutôt réussi leurs grands débuts en Ligue 1 en 2024-2025. La tâche s’annonce difficile mais pas impossible pour Olivier Dall’Oglio, qui devra transmettre son expérience de la Ligue 1 à son groupe afin de redresser la barre.