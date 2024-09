ASSE ‍: Dall'Oglio viré, la rumeur circule en interne

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Trois défaites en autant de matchs : voici le bilan de l'ASSE depuis son retour en Ligue 1. Forcément, les premières rumeurs de départ concernant Olivier Dall'Oglio apparaissent.

L'AS Saint-Etienne savait que son retour en Ligue 1 ne serait pas facile. Et le club du Forez n'y arrive pas du tout. Trois défaites au compteur en autant de matchs mais surtout 0 but marqué. Les fans et observateurs des Verts sont logiquement très inquiets et envisagent déjà le pire. A moins d'un électrochoc dans l'équipe stéphanoise. Tout reste ouvert au vu du nombre de journées qu'il reste mais le futur de l'AS Saint-Etienne pourrait bien se faire sans Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur pourrait en effet subir les mauvais résultats des Verts, malgré le bien qu'il a pu faire dans le passé. C'est en tout cas l'avis de Patrick Guillou.

Olivier Dall'Oglio et l'AS Saint-Etienne, ça commence à sentir déjà mauvais ?

Lors de quelques mots échangés dans Le Progrès, le consultant a donné son avis sur le sujet. Selon lui, les nouveaux collaborateurs du club stéphanois vont perdre patience assez rapidement : « Quel métier ingrat que celui d’entraîneur que de passer brutalement d’une vérité à l’autre en quelques matches. Les chuchotis dans les bureaux le poussent déjà vers la sortie. De là à penser que les collaborateurs au Laos ou au Cambodge cherchent dans leurs bases de données le futur manager, il n’y a qu’un pas. Le profil du prochain élu conviendrait alors mieux aux joueurs recrutés selon eux. La date du verdict est provisoirement repoussée ». Lors de la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale, les Verts recevront le LOSC puis se déplaceront à Nice. Deux matchs qui pourraient définitivement sceller le sort d'Olivier Dall'Oglio. A moins qu'à Sainté, on n'ait pas de temps à perdre jusque-là.