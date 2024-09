L'ASSE en crise, Dall'Oglio mis hors de cause

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Avec trois défaites, l’ASSE a démarré la saison de la pire des façons pour son retour en Ligue 1. Et malgré les critiques dont il fait l’objet, Olivier Dall’Oglio n’est pas le responsable principal selon Bernard Lions.

Le retour en Ligue 1 est très difficile pour l’AS Saint-Etienne, battu par Monaco, Le Havre et Brest lors des trois premières journées. Olivier Dall’Oglio a vu son effectif être chamboulé durant le mercato, mais pas vraiment de la manière espérée. L’ancien coach de Dijon et de Montpellier, habitué à la Ligue 1, espérait des renforts expérimentés pour franchir le cap entre les deux divisions, mais il n’a pas vraiment été écouté. En dehors de Yunis Abdelhamid, peu de joueurs expérimentés ont posé leurs valises dans le Forez et c’est un vrai problème pour l’ASSE.

Journaliste pour L’Equipe et spécialiste des Verts, Bernard Lions estime que malgré les critiques dont il fait l’objet ces derniers jours, Olivier Dall’Oglio n’est pas du tout le problème n°1 de Saint-Etienne… bien au contraire puisque l’entraîneur de 60 ans avait exigé des renforts qu’il n’a pas obtenu sur le marché des transferts cet été. « Olivier Dall’Oglio est quelqu’un qui a roulé sa bosse dans le football professionnel et qui a entraîné plusieurs clubs en Ligue 1. Il sait très bien que la Ligue 1, ce n’est pas un sport d’enfant. C’est un sport qui est pratiqué par les adultes à un niveau d’adulte. Et que chaque fois que les dirigeants sont partis dans des prospects en faisant jouer des gamins de 20 ou 21 ans qui n’ont pas d’expérience en Ligue 1, tous ces clubs-là se sont cassés la figure » explique le journaliste avant de poursuivre.

Dall'Oglio voulait un mercato différent

« Dall’Oglio a demandé des joueurs expérimentés et il voulait un joueur costaud par ligne et compléter autour. Juste une petite précision, Abdelhamid, ce n’est pas le choix des nouveaux dirigeants. C’est un choix qui a été voulu et imposé par Olivier Dall’Oglio. Il voulait un joueur extrêmement expérimenté. Il en voulait plusieurs par ligne. Les autres, ce sont des prospects qui ont été imposés par la direction » a précisé Bernard Lions, pour qui Olivier Dall’Oglio ne doit pas être tenu responsable du mercato réalisé par les dirigeants de l’ASSE. Il sera désormais intéressant de voir si l’ancien coach de Montpellier parviendra à s’adapter à son effectif en obtenant des résultats et en décrochant le maintien malgré des très jeunes joueurs à sa disposition et un manque criant d’expérience en Ligue 1 au sein du groupe.