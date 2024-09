Entre Benzema et Lewandowski, l’ASSE a recruté du lourd

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Dans les dernières heures du mercato, l’AS Saint-Etienne a enregistré la signature du Belge Lucas Stassin. Son profil reste méconnu en France mais le jeune attaquant avait décrit ses qualités lors d’un entretien avec une chaîne YouTube.

En grande difficulté dans son début de saison, l’AS Saint-Etienne a frappé fort en fin de mercato. Le club racheté par Kilmer Sports Ventures a misé près de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Stassin. Cet attaquant de 19 ans arrive en provenance de Westerlo, où il avait entamé son exercice avec deux buts et trois passes décisives en cinq matchs. Son profil reste néanmoins méconnu en France.

Pour en savoir plus, les supporters stéphanois peuvent s’appuyer sur son entretien avec la chaîne YouTube Noyau Dur dans lequel il décrivait son style de jeu. « Je dirais Karim Benzema mais ça dépend des matchs, osait Lucas Stassin en novembre dernier. Il y a des matchs où je me sens vraiment très libre dans le jeu. Je vais venir demander la balle, je vais jouer, je vais me sentir vraiment bien en jambes. Il y a des matchs où je ne vais pas toucher une balle, mais je vais réussir à mettre deux buts. C’est un peu plus à la Lewandowski qui est là pour scorer. J’ai un peu les deux styles, mais ça dépend franchement des matchs. »

Sa marge de progression

« Participer au jeu ? Je pense que je dois regarder mes performances parce qu’il n’y a pas que les buts qui comptent. En ce moment, on vit beaucoup de statistiques, mais je pense que je dois aussi comprendre comment m’améliorer. J’essaie de faire un débrief après chaque match. Mon vrai point fort ? Je dirais la finition. Mon point à améliorer ? Je dirais la technique. Mais le physique aussi. Je pense que le physique, ça va changer parce que je suis encore jeune. Je travaille beaucoup pour, mais je pense que techniquement, je dois encore m’améliorer », admettait l’international Espoir belge, très attendu chez l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1.