Le repreneur de l’ASSE regrette déjà sa décision

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Avec trois défaites en autant de journées, l’AS Saint-Etienne occupe la place de lanterne rouge en Ligue 1. Ce début de saison raté inquiète le nouveau propriétaire Kilmer Sports Ventures, déjà sceptique sur les compétences de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio conservé à contre-cœur cet été.

Casquette de l’AS Saint-Etienne sur la tête, Larry Tanenbaum était fier de ses couleurs dans les tribunes du court Arthur-Ashe dimanche. Le patron de Kilmer Sports Ventures, nouveau propriétaire des Verts, assistait à la finale de l’US Open remportée par l’Italien Jannick Sinner face à Taylor Fritz. Un moment de détente bienvenu pour l’homme d’affaires préoccupé par le début de saison des Stéphanois. Pour son retour dans l’élite, le promu vient de perdre ses trois premiers matchs avec aucun but inscrit et sept encaissés.

Je regarde tranquillement la final de l’US Open quand soudain 😭😭 pic.twitter.com/13rj6yWRP6 — Lapugne 🍀 (@PugnetM) September 8, 2024

Rien de très encourageant avant d’affronter Lille et Nice après la trêve internationale. D’autant que l’AS Saint-Etienne ne perçoit pas une énorme marge de progression dans son équipe. A la tête du projet, le président Ivan Gazidis a orienté la politique vers la jeunesse. Un pari risqué et pour le moment perdant. L’effectif des Verts manque de qualité et d’expérience en Ligue 1 malgré les 23 millions d’euros dépensés pendant le mercato estival. Mais comme souvent dans ce genre de situation, le premier fusible n’est autre que l’entraîneur.

Dall'Oglio pourrait vite sauter

Sans grande surprise, L’Equipe écrivait la semaine dernière qu’Olivier Dall’Oglio était déjà sous pression. Le technicien à l’origine de la montée la saison dernière n’a jamais vraiment emballé la nouvelle direction. Le groupe canadien l’aurait surtout conservé en raison d’une clause qui lui permettait de prolonger son contrat d’un an, soit jusqu’en juin prochain, en cas de passage en Ligue 1. Le propriétaire Larry Tanenbaum et ses collaborateurs n’auront donc aucun scrupule si Olivier Dall’Oglio n’inverse pas rapidement la tendance dans les semaines à venir.