L’ASSE lâche 7 ME pour son buteur tant attendu

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE est à la recherche d’un attaquant depuis le début du mercato et à seulement quelques heures de la date limite, l’urgence se fait sentir. Les Verts ont ainsi passé la seconde pour Mohamed Bamba.

Depuis le début du mercato, l’AS Saint-Etienne a identifié le besoin de se renforcer au poste de numéro neuf. Actuellement, les Verts ne comptent que Sissoko et Wadji à ce poste et ce n’est clairement pas suffisant pour tenir une saison en Ligue 1 avec l’espoir de se maintenir. Olivier Dall’Oglio espère donc que cela va s’accélérer dans les 48 heures à venir car le mercato ferme ses portes vendredi soir et pour l’instant, le coach des Verts ne voit rien venir.

Lorient attend plus de 7 ME pour Bamba

Le nom d’Andy Delort a été murmuré dans le Forez, mais la piste de l’ancien attaquant de Montpellier et du SM Caen ne s’est pas concrétisée. L’ASSE semble désormais faire de sa priorité l’attaquant lorientais Mohamed Bamba, arrivé l'hiver dernier chez les Merlus et auteur d’une bonne deuxième partie de saison en Ligue 1 l’an passé avec 8 buts en 16 matchs. Le joueur de 22 ans n’aspire pas à évoluer toute la saison en Ligue 2 et l’ASSE espère en profiter pour rafler la mise puisque selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants stéphanois sont passés à l’offensive avec une offre à hauteur de 7 ME.

Il faudra néanmoins se montrer plus généreux avec le club de Loïc Féry puisque cette première offre a été rejetée par Lorient, qui espère tirer un peu plus de la vente de son attaquant ivoirien. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, avec l’espoir pour Saint-Etienne de trouver un accord raisonnable d’ici la fin du mercato. Il faudra tout de même être rapide car Mohamed Bamba a d’autres propositions et pourrait filer dans un club disposé à payer la somme réclamée par le FC Lorient. A moins de deux jours de la fin du mercato, l’urgence est totale à Saint-Etienne, qui pourrait bien être contraint de céder à toutes les exigences du club breton pour ne pas laisser filer ce renfort.