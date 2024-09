ASSE ‍: Michel Platini fait un incroyable retour

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Si Michel Platini a pris un peu de recul par rapport au monde du football, il n'en reste pas moins lié à son activité. L'ancienne gloire de l'équipe de France veut notamment aider l'AS Saint-Etienne dans ses projets.

L'AS Saint-Etienne a récemment fait son retour en Ligue 1. Les Verts espèrent pouvoir se maintenir dans l'élite cette saison même si rien ne s'annonce facile pour les Stéphanois. Il faudra que le club du Forez retrouve un peu de stabilité, surtout en interne. C'est un peu le cas depuis l'arrivée de Kilmer Sports, qui a pris la place du duo Caïazzo-Romeyer. Cependant, les amoureux de l'AS Saint-Etienne veulent garder du pouvoir au sein de leur club. Raison pour laquelle huit fans de Sainté ont lancé il y a trois ans l’association Socios Verts, avec pour but d'intégrer le nouveau conseil d’administration du club. Un projet qui s'est rapidement développé puisque l'association compte désormais 3206 membres et des promesses de don de 600 000 euros.

Platini et les Verts, ça repart

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Socios Verts compte aussi un nouveau membre de prestige puisque... Michel Platini fait désormais partie de l'aventure, comme l'annonce Le Progrès ces dernières heures : « L’ex-capitaine des Bleus s’est laissé convaincre par le projet stéphanois après deux rencontres et une dernière visio il y a trois semaines. « Je pense que son arrivée est une caution pour notre projet. Cela montre son sérieux et celui de tout le mouvement socio en France », explique Julien Béal, le vice-président des Socios Verts » ». Un renfort de poids pour Socios Verts, qui va continuer à tout faire pour intégrer le nouveau conseil d’administration du club à hauteur de 5 % du capital pour « favoriser la participation au plus grand nombre à la vie et au développement de l’ASSE ». A noter qu'en plus de faire partie de cette association stéphanoise, Platini a aussi intégré récemment le mouvement de socios nancéiens, son club formateur.