ASSE ‍: Beye, Vieira et Favre dans la salle d'attente ‍!

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne connait un retour en Ligue 1 plus que chaotique avec trois défaites en autant de matchs disputés. L'avenir d’Olivier Dall’Oglio s'assombrit d'ailleurs de jour en jour dans le Forez.

Saint-Etienne savait que son retour en Ligue 1 ne serait pas des plus faciles à gérer. Mais les Verts pensaient peut-être mieux s'en sortir après trois journées disputées en championnat. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n'y arrivent pas et sortent d'une série de trois défaites. De quoi faire réfléchir les actionnaires du club concernant l'avenir de l'entraineur stéphanois. Malgré les bonnes choses réalisées, l'entraîneur du club stéphanois ne devrait pas survivre à la crise vécue. Surtout que l'AS Saint-Etienne avance sur l'identité de son remplaçant potentiel.

Du beau monde pour prendre la succession de Dall’Oglio

Selon les échos de Live Foot, trois profils pourraient intéresser prochainement Kilmer Group, le nouveau prioritaire du club stéphanois. Il s'agit de Lucien Favre, Habib Beye et Patrick Vieira. Trois profils libres de tout contrat et qui ont beaucoup à apporter à Saint-Etienne. Le premier a une belle expérience du plus haut niveau et aime bâtir. Le deuxième cherche une première expérience en Ligue 1 pour prouver sa valeur quand le troisième possède un joli carnet d'adresses pouvant attirer des profils connus ou prometteurs à Sainté. Lors des deux prochaines journées de Ligue 1, les Verts joueront Lille puis Nice. Deux rencontres face à de grosses écuries qui pourraient définitivement pousser la direction à faire un choix fort en cas de mauvais résultats. Olivier Dall’Oglio le sait et va devoir se faire justice pour tenter de sauver sa peau dans le Forez. Ce n'est pas gagné d'avance. Si l'ASSE veut avoir une chance de se maintenir dans l'élite à la fin de la saison, le club devra faire preuve de clairvoyance et ne plus se tromper.