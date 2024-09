Metz énervé contre l'ASSE, le joker s'éloigne

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE est activement à la recherche d’un joker médical au poste de latéral droit pour compenser la blessure d’Yvann Maçon, touché au ménisque et qui sera absent pour au moins deux mois.

Battu lors de ses trois premiers matchs de Ligue 1, Saint-Etienne a décroché vendredi soir sa première victoire de la saison à domicile contre Lille (1-0). Une belle performance de la part de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, qui s’adapte petit à petit aux exigences d’un championnat tel que la Ligue 1, avec un effectif très jeune mais également très limité en quantité. Ce constat est d’autant plus valable depuis la blessure du latéral droit Yvann Maçon, blessé au ménisque et qui manquera au minimum deux mois de compétition, si ce n’est plus. Face à une telle absence, l’ASSE veut utiliser son joker médical pour renforcer son secteur défensif et a ciblé Kévin Van Den Kerkhof, latéral droit algérien du FC Metz (28 ans).

Reste que selon les informations de But, le dossier est loin d’aboutir et cela pour deux raisons. La première est simple, Van Den Kerkhof est lui aussi blessé ! Le défenseur algérien a fait son retour la semaine dernière… avec la réserve du FC Metz, ce qui prouve qu’il n’est pas vraiment opérationnel dans l’immédiat pour jouer en Ligue 1. Tout de même sur le chemin du retour, Van Den Kerkhof reste une cible de l’ASSE, qui va néanmoins devoir trouver un accord avec Metz, et il s’agit là du second problème car les discussions s’annoncent épineuses entre les Verts et le club lorrain. Le média dévoile que le président messin Bernard Serin n’a pas apprécié l’épisode Matthieu Udol l’été dernier, et la manière dont l’ASSE a tenté de le recruter.

Metz ne fera aucun cadeau à l'ASSE pour Van Den Kerkhof

Le patron du FC Metz n’a donc aucunement l’intention de faciliter le potentiel transfert de son défenseur algérien vers Saint-Etienne. Les Grenats étaient pourtant ouverts au départ de Van Den Kerkhof l’été dernier, mais ce n’est plus vraiment le cas désormais et si l’ASSE veut recruter le latéral droit de 28 ans, il va falloir aligner les millions d’euros. Le prix fixé par Metz n’a pas filtré, mais il pourrait bien refroidir les exigences de Saint-Etienne alors que Lens, également intéressé il y a quelques semaines, avait jeté l’éponge en raison des demandes du clan messin. Autant dire que le joker médical est encore très loin pour Olivier Dall’Oglio, qui ne devrait pas voir arriver Kévin Van Den Kerkhof dans les prochains jours du côté de l’ASSE. C’est d'ailleurs à se demander si le club forézien ne ferait pas mieux d'activer une autre piste afin de combler au mieux la blessure d’Yvann Maçon.