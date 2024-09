L'ASSE en coupe d'Europe, il voit grand pour les Verts

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, l'AS Saint-Etienne a enfin décroché son premier succès en Ligue 1. De quoi quitter la zone rouge et rassurer un peu les supporters comme Wesley Fofana. Cependant, le défenseur de Chelsea ne pense pas qu'au maintien pour son ancien club.

Une bouffée d'air frais aussi inattendue que providentielle pour l'ASSE. Dernier après trois journées et notamment une claque 4-0 subie à Brest, le promu stéphanois semblait trop limité pour la Ligue 1. Une analyse quelque peu effacée par son succès sur Lille, qualifié pour la Ligue des champions. Avec 3 points au compteur, l'ASSE lance sa saison et son opération maintien. Les Verts se donnent pour mission de rester dans l'élite en mai prochain. Une tâche compliquée malgré le rachat du club et l'arrivée de nombreux renforts cet été.

Wesley Fofana rêve de revoir l'ASSE en Europe

La prise de pouvoir de Kilmer Sports Venture en juin dernier n'a pas suffisamment changé l'ASSE. Peu de supporters stéphanois envisagent de voir l'ASSE se mêler à la course à l'Europe cette saison. Formé au club, le défenseur de Chelsea Wesley Fofana les suit dans cette analyse. Interrogé par Free Foot, il a indiqué se contenter personnellement d'un simple maintien dans 9 mois. Cependant, l'ambition reprenant vite le dessus, Fofana a parlé d'Europe pour l'ASSE. Il souhaite revoir son club de cœur au plus vite dans les compétitions européennes malgré le récent passage des Verts en Ligue 2.

Wesley Fofana s'est livré sur une interview pour Free Foot. L'occasion d'évoquer la remontée de l'ASSE en ligue 1. Extraits. 👇 #ASSEhttps://t.co/9LsgXONiDp — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) September 14, 2024

« C’est Saint-Etienne ! C’est l’un des plus grands clubs en France. Oui, le club méritait de repartir en ligue 1… surtout comment ça s’est fait dans les dernières minutes à Metz ! C’était extraordinaire. J’espère qu’ils vont réussir à se maintenir. Ce sera compliqué car le championnat de ligue 1 cette année est très performant et très fort. Je suis de tout cœur avec eux. J’espère qu’ils réussiront à se maintenir juste pour sécuriser cette première année et ensuite j’espère que le club redeviendra un grand club et se battra pour les places européennes dans le futur. C’est sûr que ça sera dur mais j’ai confiance aux Verts », a t-il lâché. Une tâche peu aisée mais le Stade Brestois a montré qu'aucun club français n'était trop petit pour viser l'Europe.