L'ASSE se fixe trois objectifs pour finir le mercato en beauté

Par Corentin Facy

A une semaine de la fin du mercato, les chantiers sont nombreux à l’ASSE, qui espère recruter trois joueurs d’ici au 31 août. Les postes ciblés en priorité sont clairement établis : un milieu défensif, un buteur et un n°10.

De retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a commencé sa saison avec deux défaites contre Monaco puis Le Havre. Une entame délicate pour l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, qui a encore besoin de renforts pour être au point et espérer un maintien sans trop trembler. A en croire les informations de L’Equipe, trois postes ont été identifiés par l’état-major stéphanois : un avant-centre, un meneur de jeu et un milieu défensif. Concrètement, c’est la colonne vertébrale de son équipe que Dall’Oglio souhaite renforcer, lui qui souhaite disposer d’un leader par ligne, ce qui n’est pas du tout le cas pour l’instant.

Au poste de milieu défensif, la piste la plus chaude mène à Salis Abdul Samed, sur le départ du RC Lens et qui était un temps proche de Brest, qui a finalement laissé tomber le dossier. Dans le loft chez les Sang et Or, Stijn Spierings est également une cible à suivre pour l’ASSE, qui devrait en revanche miser sur un joueur bien plus expérimenté et habitué aux joutes de la Ligue 1 pour le poste d’avant-centre. En quête d’un buteur qui ne tremble pas dans l’élite, le club forézien est toujours intéressé par Andy Delort, libre de tout contrat et qui dispose d’un profil intéressant pour Olivier Dall’Oglio.

Un milieu défensif, un buteur et un n°10 visés par l'ASSE

Mais ces dernières heures, un nouveau nom est apparu, celui de Mohamed Bamba, en instance de départ au FC Lorient. En ce qui concerne le meneur de jeu, c’est en revanche le flou le plus total. L’ASSE cherche un joueur à ce poste, cela ne fait aucun doute, mais peu de noms filtrent dans la presse. Le quotidien national croit simplement savoir que les dirigeants stéphanois étudient plusieurs pistes à l’étranger. Reste maintenant à voir si les Verts parviendront à atteindre ces trois objectifs d’ici la fin du mercato. Des départs aideraient forcément les dirigeants stéphanois, mais cela ne se bouscule pas au portillon pour quitter les Verts que ce soit du côté de Monconduit ou de Bouchouari, poussés vers la sortie mais qui ne l’entendent pas de cette oreille.