ASSE : Un package à 6 ME, les Verts vont craquer

Dans : ASSE.

L’intérêt de Trabzonspor pour Wahbi Khazri se confirme, et se concrétise même.

L’ASSE est entrée en négociations actives avec le club turc pour lui céder son attaquant mis sur le côté par Claude Puel. Le Tunisien, qui n’était au départ pas très chaud pour rejoindre le championnat turc au sein d’une formation privée par l’UEFA de Coupe d’Europe, semble s’être fait une raison et envisage désormais de rejoindre Trabzon. Des contacts avec plusieurs joueurs évoluant en Turquie lui ont permis de changer d’avis, après quelques garanties sur le sérieux de la formation concernée. Une première bonne nouvelle qui a permis au club d’effectuer une offre pour le joueur qui a encore deux ans de contrat dans le Forez.

Après les contacts initiaux, l’ASSE demandait 8 ME cash pour vendre l’ancien joueur de Rennes et de Bastia notamment, acheté à ce prix il y a deux ans de cela. C’est devenu par la suite 7 ME. Et désormais, selon Fotomac, Trabzonspor vient de proposer un prêt payant de 1 ME, avec une option d’achat de 5 ME. Soit un total de 6 ME si tout se passe bien. Il reste encore à déterminer sous quelle forme se situerait l’option d’achat, obligatoire ou non, ou uniquement activable en cas de qualification européenne par exemple. Des discussions doivent donc encore se tenir, mais voir ainsi partir un gros salaire du club permettrait aux Verts de lancer leur opération dégraissage espérée par Claude Puel pour façonner un effectif plus proche de ses désirs.