ASSE : Un divorce Romeyer-Caïazzo impossible à éviter à l'ASSE ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis le derby perdu contre l'OL, l'AS Saint-Etienne n'en finit plus d'enchaîner les soucis, avec bien évidemment en point d'orgue le départ spontané d'Oscar Garcia, puis la venue de Julien Sablé, et celle de Jean-Louis Gasset, qui a le diplôme d'entraîneur mais pas la fonction de numéro 1. Les Verts semblent être embarqués dans une galère avec des décisions parfois prises dans l'urgence par un Roland Romeyer qui a tenu à rappeler qu'il n'y avait qu'un patron à l'ASSE et que c'était lui. Une pierre jetée dans le jardin de Bernard Caïazzo.

Et selon RMC, cela tangue sérieusement au sein du duo Roland Romeyer-Bernard Caïazzo, les deux hommes voulant marquer leur territoire. « Après sept années où les difficultés intestines de l’ASSE ont été masquées par les résultats et l’hyper communication de Christophe Galtier, la lutte d'influence entre les deux présidents a repris. Malgré une entente de façade, Roland Romeyer, président du directoire, et Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, ne partagent ni la même culture, ni les mêmes visions (...) En coulisses, le club est ainsi devenu un échiquier ou chacun des deux présidents tente de placer ses hommes pour garder sa part de pouvoir et d’information sur la vie du club, du groupe pro et … du clan adverse (...) Les supporters ne s’y trompent pas: globalement attachés à leur président vert de cœur de sang, ils commencent à fustiger la gestion en bon père de famille de Romeyer qu’ils apparentent à un manque d’ambition et réclament une politique plus audacieuse financièrement et sportivement (...) De son côté, Bernard Caïazzo fait preuve d’une discrétion que l’on ne lui connaissait pas à l’heure où l’exécutif du club traverse une crise certaine. Certainement, plus que jamais, les courants s’opposent à l’ASSE pendant que Julien Sablé tente de sortir l’équipe fanion de l’impasse. Mais si les contre-performances devaient durer, elles ne feraient qu’aviver la fracture bien réelle entre les deux courants de pensée qui s’opposent à l’ASSE », explique la radio, qui ne voit pas l'histoire bien se terminer. L'AS Saint-Etienne a donc tout intérêt à rectifier le tir, et ce ne sera pas facile, puisque l'ASSE se déplace mardi à Bordeaux, autre équipe dans le dur.