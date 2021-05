ASSE : Un défenseur refuse de cirer le banc à Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne va connaître un mercato plutôt prudent, les finances stéphanoises étant limitées. Mais les Verts pourraient tabler sur un renfort défensif sur lequel ils ne comptent plus vraiment.

Claude Puel a récemment montré la sortie à plusieurs joueurs en fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur étant bien conscient que l’heure était aux économies du côté de Geoffroy-Guichard, et que l’ASSE doit désormais miser sur ses jeunes. Cependant, le défenseur grec Alexandros Katranis s’est brutalement rappelé aux bons souvenir de Sainté. Agé de 23 ans, l’arrière gauche a signé en 2017 avec Sainté, et a encore une année de contrat. Prêté à plusieurs clubs, Katranis sort d’une saison réussie en Turquie, où il a évolué avec le club d’Hatayspor, mais répondant à la presse sportive de son pays, il fait clairement savoir qu’il ne veut pas perdre un an sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne.

« Honnêtement je ne sais pas où je serai l'année prochaine. Une chose est certaine, c'est que je ne resterai pas à Hatayspor. J'ai un contrat jusqu'en 2022 avec Saint-Etienne, donc une solution doit être trouvée avec l'équipe, cependant, chaque été ils disent que j'irai avec les pros ou la réserve et finalement je me retrouve à partir. Je ne suis pas opposé à rester à Saint-Etienne, mais je veux jouer. Chaque fois que je suis revenu ou que j'étais là-bas la première saison, je n'ai pas joué. Ok, c'est une grande équipe de France mais je veux jouer. Si les conditions sont réunies pour que j'ai un rôle, je resterai. Si cela n'arrive pas, je ne peux pas risquer de rester pour jouer seulement quelques rencontres alors que je sors d'une saison à 22 matchs », fait clairement savoir Alexandros Katranis dans des propos relayés par EnVertEtContreTous. Le message envoyé à Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et Claude Puel est clair.