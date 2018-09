ASSE : Un come-back au mercato, ce buteur y a pensé !

Dans : ASSE, Ligue 1, TFC, Mercato.

Prêté à Toulouse la saison dernière, Max-Alain Gradel s’est engagé définitivement avec les Violets cet été. Mais dans une interview accordée au Progrès, l’international ivoirien a confié qu’il aurait pu revenir dans son ancien club, à savoir l’AS Saint-Etienne. « Il y a eu des contacts, j’ai parlé avec le président » a notamment avoué le buteur toulousain, qui retrouvera l’équipe stéphanoise ce mardi soir dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

« Oui, il y a eu des contacts. J'ai parlé avec le président. Après, ça a un peu tardé et j'avais d'autres options. Toulouse m'a fait confiance. Ce sont eux qui m'ont relancé quand je suis revenu d'Angleterre. La reconnaissance a balancé de leur côté. Comme je l'ai dit, Saint-Etienne restera toujours spécial. Ce club m'a permis de réaliser beaucoup de mes rêves. Dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Ça peut aller très vite. Mais aujourd'hui, j'appartiens à Toulouse et je m'y sens très bien » a confié un Max-Alain Gradel qui ne ferme donc pas la porte à un retour à l’ASSE à l’avenir. Mais en attendant, il n’aura pas de pitié pour les Verts, ce mardi soir…