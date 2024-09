ASSE ‍: Un bon resto, et les Verts oublient le 8-0

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après une victoire 1-0 contre Lille il y a une semaine, l’ASSE a vécu un calvaire vendredi soir sur la pelouse de Nice en s’inclinant sur un score historique (8-0). Se remettre d’une telle gifle sera une épreuve.

6-0 à la mi-temps, 8-0 à la fin du match. L’AS Saint-Etienne a subi une défaite historique sur la pelouse de Nice vendredi soir en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio étaient pourtant sur le bon chemin puisque la semaine précédentes, ils avaient décroché leur première victoire de la saison et pas face à n’importe quel adversaire puisqu’ils étaient venus à bout de Lille. La défaite humiliante à Nice a remis tout le monde en place et l’optimisme a forcément disparu avant le déplacement à Nantes, dimanche à 17 heures. Pourtant, une réaction est loin d’être impossible selon Jessy Moulin. Interrogé par Le Progrès, l’ancien gardien de l’ASSE estime qu’après une telle défaite, il n’est pas rare de voir un groupe se remobiliser pour réagir et obtenir un résultat inattendu. L’enjeu des prochains jours pour Olivier Dall’Oglio sera de réussir à maintenir son groupe uni et cela malgré les difficultés car c’est surtout dans les têtes que va se jouer le résultat du match à Nantes selon lui.

L'ASSE ne doit pas se désunir pour éviter la crise

« C’est bien d’aller boire un coup quand ça va mal comme quand ça va bien. Le plus grand danger, c’est d’avoir un groupe qui se scinde. Il ne faut pas que ça explose » prévient celui qui a également porté les couleurs de Troyes, et qui estime que dans ce genre de situation, l’entente entre les joueurs est primordiale, raison pour laquelle il conseille aux joueurs de l’ASSE d’aller boire un coup ensemble pour souder les liens. « Mais je suis confiant. C’est un groupe jeune qui a tout à prouver. Je suis sûr qu’ils vont aller faire un résultat à Nantes. Ça reste des compétiteurs qui ont un devoir de réaction. C’est à eux de montrer que ce n’était qu’un accident » estime Jessy Moulin, intimement persuadé que l’ASSE peut faire un résultat dimanche après-midi sur la pelouse de Nantes. C’est à souhaiter alors que les Verts sont actuellement dans la zone rouge. Avec trois points en cinq matchs, ils sont 17es de Ligue 1 à égalité de points avec Auxerre (16e) et avec un petit point d’avance sur la lanterne rouge, Angers.