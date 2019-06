ASSE : Un bide de Monaco pour zéro euro, les Verts sont chauds

Dans : ASSE, Mercato, Monaco.

Avec son effectif pléthorique et son classement catastrophique la saison dernière, l’AS Monaco va devoir dégraisser copieusement cet été.

Les prêts devraient donc s’enchainer, même si le club de la Principauté va aussi être limité à ce niveau. Les bonnes affaires sont donc à prendre rapidement, et c’est bien l’intention de l’AS Saint-Etienne. Le club stéphanois, qui laisse partir Vada et Aït-Bennasser au milieu, entend ainsi récupérer Jean-Eudes Aholou. Considéré comme un élément solide de Ligue 1 lors de son arrivée en provenance de Strasbourg à l’été 2018, le milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer sur le Rocher, ses apparitions étant même considérées comme plutôt décevantes.

Avec seulement 16 matchs en un an, il ne sera pas retenu, et selon Yahoo Sport, les Verts se sont positionnés pour récupérer l’ancien alsacien en prêt. Bien évidemment, cette solution ne plait pas particulièrement aux dirigeants monégasques, qui songent plutôt à un transfert de l’international ivoirien. Une issue qui mettrait un terme radical à cette piste, l’ASM ayant déboursé 14 ME pour faire venir Aholou, et l’ASSE n’ayant clairement pas l’intention de faire des folies pour un joueur qui ne fait pas partie des valeurs sures de Ligue 1.