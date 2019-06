ASSE : Tottenham débarque pour Saliba, ça monte très haut

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

En Europe probablement pas, mais à Saint-Etienne, le transfert de William Saliba est l’opération à suivre cet été.

Après sa fin de saison tonitruante, le défenseur central fait saliver plusieurs ténors européens, et notamment deux voisins londoniens. L’intérêt d’Arsenal est connu de longue date, et les Gunners auraient même déjà un accord contractuel avec l’international français U20, ce qui lui permet d’avancer auprès de Saint-Etienne pour négocier un transfert avec un prêt d’une saison pour le faire rester dans le Forez. Mais Tottenham n’a pas dit son dernier mot, loin de là.

Le président Levy, qui n’avait pas dépensé un centime l’été dernier sur le marché des transferts, parvenant quand même à se retrouver en finale de la Ligue des Champions, a les moyens de ses ambitions désormais. Il compte livrer bataille pour William Saliba, et même faire augmenter les prix pour atteindre une fourchette entre 25 et 30 ME annonce L'Equipe. Voilà qui ferait de l’ancien de Bondy la meilleure vente jamais enregistrée pour l’ASSE, et de très loin. Surtout que les dirigeants stéphanoise ont aussi été contactés par leurs homologues de l’AS Roma, qui espèrent se mêler à la lutte. Si Saliba a affiché sa préférence pour Arsenal, l’idée de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions comme Tottenham pourrait bien faire le bonheur de tout le monde, même si les places seront chères à prendre en défense.