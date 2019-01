ASSE : Taper l'OM, l'OL et rêver de C1, Herbin s'enflamme !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL, OM.

Désormais 4e de Ligue 1, à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne est allé réaliser une des belles opérations du week-end de Championnat au bénéfice de sa courte mais précieuse victoire à Guingamp. Et ce sont désormais deux affiches de gala qui s'annoncent à Geoffroy-Guichard, puisque l'ASSE recevra l'OM, mercredi en match en retard de L1, puis l'Olympique Lyonnais dimanche prochain pour le compte de la 21e journée. De quoi évidemment faire saliver les supporters des Verts, qui rêvent d'enchaîner deux victoires face à des rivaux historiques.

Dans Le Progrès, Robert Herbin ne masque pas son impatience et sa confiance avant ces rendez-vous qui pourraient envoyer l'AS Saint-Etienne vers les sommets. « Les Verts vont maintenant affronter Marseille et Lyon. Je vois cette semaine d’une manière ambitieuse et appétissante. Ce sont deux matches intéressants, il ne faut pas les rater. Cette équipe de Saint-Étienne fonctionne bien, se connaît bien. On peut s’appuyer sur des résultats très positifs. Une qualification en Ligue des champions ? Tout est permis. L’essentiel est d’y parvenir et de ne pas faire de fixation », prévient, dans le quotidien régional, l'ancien entraîneur emblématique de l'ASSE. Le Peuple Vert n'attend que cela.