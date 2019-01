ASSE : Taillé par Pierre Ménès, Perrin savoure sa revanche

Dans : ASSE, Ligue 1.

De retour à un meilleur niveau lors des dernières journées de Ligue 1, Loïc Perrin (33 ans) reste lucide sur son début de saison.

Le défenseur central de l’AS Saint-Etienne sait que ses performances n’étaient pas à la hauteur et l’assume parfaitement. En revanche, le capitaine des Verts a beaucoup plus de mal à accepter certaines critiques. On se souvient notamment des commentaires de Pierre Ménès qui l’avait annoncé sur le déclin. Dans sa réponse, Perrin ne cite pas le nom du consultant, mais on devine que la déclaration est mal passée.

« Je n’ai pas trop l’habitude de regarder les journaux, les réseaux sociaux. Mais j’ai entendu des choses. Comme en plus elles venaient de personnes qui ont un peu d’influence, ça a vite été relayé. Forcément, ça ne m’a pas fait plaisir, mais ça fait partie du métier, a réagi le Stéphanois interrogé par But. Mon but, c’était d’inverser la tendance, de montrer à ceux qui pouvaient penser que j’étais fini qu’ils se trompaient sur mon compte. »

Perrin a relativisé

« J’étais un peu moins bien. J’en étais conscient. Mais vous savez, même si ce n’est jamais agréable d’être critiqué, ça ne m’a pas traumatisé ! On ne peut pas toujours être au top. Une saison, une carrière, c’est fait de hauts et de bas, a-t-il poursuivi. Ça commençait à aller mieux quand je me suis blessé, en novembre. J’ai bien travaillé pour revenir. A Nice, je me suis senti bien. Le report du match de Marseille m’a fait gagner quelques jours de travail en plus. Et contre Dijon, les sensations étaient bonnes aussi. » A croire que les critiques ont représenté une source de motivation.