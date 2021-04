ASSE : Suzuki en pole pour signer à Saint-Etienne ?

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne est intéressée par Yuma Suzuki, attaquant japonais de 25 ans qui empile les buts dans le championnat belge.

Une nouvelle fois battue par Brest samedi dernier, l'AS Saint-Etienne occupe une bien décevante 14e place de Ligue 1. Si le maintien devrait être assuré par les Verts, les résultats sont bien en dessous des objectifs du club. Pour remanier à ça, les dirigeants stéphanois travaillent déjà sur le prochain mercato pour renforcer l'effectif. Depuis le fiasco du dossier Mostafa Mohamed qui avait finalement rejoint Galatasaray après des semaines de rebondissements, l'ASSE est toujours à la recherche d'un numéro 9. Et c'est en Belgique que Saint-Etienne pourrait trouver son bonheur. En effet, d'après les informations de Yahoo, l'ASSE cible l'attaquant japonais Yuma Suzuki, qui évolue à Saint-Trond.

Le joueur ouvert à un départ

Âgé de 25 ans, le Japonais surnage à Saint-Trond. Malgré la 15e place de son club, l'attaquant a marqué 17 buts en championnat, des statistiques qui l'ont amené à la quatrième place du classement des buteurs. Interrogé sur son avenir, le joueur n'a pas fermé la porte à un départ. « Je ne sais pas encore où je serai la saison prochaine. Je rêve, à l'avenir, de jouer la Ligue des Champions, de préférence dans un club de Serie A. Si je reçois une telle offre, je le ne refuserais sans doute pas » a déclaré le buteur à Het Laatste Nieuws. Si les Verts sont loin de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine, Yahoo révèle que les autres clubs intéressés par le japonais se nomment Angers et le Hertha Berlin. Une concurrence loin d'être insurmontable pour les Verts. Malgré les difficultés économiques rencontrées par le club du Forez, la valeur du joueur (estimée à 2 millions d'euros par le site Transfermarkt) entre dans le budget de l'ASSE, qui espère réaliser des économies en se débarrassant de ses plus gros salaires comme Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz.