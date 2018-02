ASSE : Debuchy salive déjà sur le prochain ASSE-OM

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Mathieu Debuchy (buteur pour son premier match avec l’ASSE lors de la victoire à Amiens) : « C’est une grosse satisfaction ! On avait à cœur de bien débuter le match et de développer du beau jeu en repartant de derrière malgré le terrain difficile et c’est ce qu’on a fait. On aurait pu marquer en première période mais on a réussi à garder le cap. C’est vraiment une bonne soirée : on a réussi à marquer et à ne pas prendre de but (...) C’était mon premier match et, pour le reste du groupe, ça ne fait que 2 ou 3 matches que tout le monde joue ensemble mais le coach a posé ses consignes et on a bien discuté entre joueurs. Si on continue comme ça, on va pouvoir faire de belles choses mais il ne faut pas s’enflammer. On a un beau match qui nous attend vendredi prochain (...) je suis content d’avoir été décisif et content de l’état d’esprit affiché par l’équipe. »