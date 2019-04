ASSE : Surprise, cet entraineur de L1 s'imagine chez les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1, ASC.

Très bien parti pour réaliser le petit exploit de maintenir encore une fois Amiens en Ligue 1, puisque le club picard possède sept points d’avance sur Caen, le barragiste, Christophe Pélissier s’impose comme un technicien reconnu en France. Cela pourrait lui valoir un avenir dans un club plus ambitieux de notre championnat, puisqu’il sera en fin de contrat au mois de juin, et n’a toujours pas prolongé avec Amiens. Une perspective qu’il évoque sans retenue, à l’heure où l’ASC va affronter Saint-Etienne. Et le gabarit de l’adversaire lui donne visiblement des idées.

« Je suis en fin de contrat au 30 juin et il n’y a pas de discussions à l’heure actuelle avec le club. Tant qu’il n’y a pas de maintien, il n’y a pas de discussions. Moi j’ai une envie, c’est de continuer d’entraîner au niveau Ligue 1 la saison prochaine. A Amiens, ça peut être une possibilité. Ailleurs ça peut en être aussi. Après, avoir plus de moyens ? Oui, j’aimerais à titre personnel, si c’est possible franchir un cap. Entraîner les Verts, ce serait un rêve. Mais c’est encore difficilement envisageable, c’est plutôt utopique. On dit qu’il faut toujours avoir des rêves dans la vie. Ce serait pour moi bien sûr un rêve », a confié Christophe Pélissier à Poteaux-Carrés.com. Un rêve qui risque d’être difficile à réaliser cet été, Jean-Louis Gasset ayant un contrat qui se prolongera automatiquement d’un an si les Verts terminent à l’une des huit premières places de Ligue 1.