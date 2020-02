ASSE : St-Etienne rêve de se sauver chez Aulas

Dans : ASSE.

Enfoncée dans la deuxième partie de tableau, l’AS Saint-Etienne joue clairement le maintien en Ligue 1. Mais à l’occasion du derby à Lyon, ce contexte passe au second plan.

Cette 27e journée offre une parenthèse bienvenue à l’AS Saint-Etienne. Privés de victoire lors des cinq derniers matchs de championnat, les Verts flirtent dangereusement avec la place de barragiste. L’actuel 15e de Ligue 1 ne possède que deux longueurs d’avance sur le Nîmes Olympique avant le début du week-end. Un écart qui pourrait disparaître en cas de nouvelle contre-performance à Lyon dimanche. Mais dans le derby, tout ce qui compte pour les hommes de Claude Puel, c’est de battre le rival.

« On est conscient de la situation mais là c’est un match particulier. Ce n’est pas un match de championnat classique. On oublie un petit peu où l'on en est, a reconnu le coach stéphanois. C’est un rendez-vous important pour les deux équipes. On veut réenclencher la marche avant. On est resté sur une frustration. L’essentiel, dans ce genre de circonstances, c’est d’être armé pour se sortir de toutes les situations. L’important, c’est d’être là sur le match. »

Les Verts ont rassuré Puel

La preuve, Puel a vu des joueurs impliqués cette semaine à l’Etrat. « On a fait une séance de qualité. Ce n’est pas en faisant la gueule qu’on peut avancer. J’ai trouvé des joueurs réceptifs, s’est réjoui l'ancien entraîneur des Gones. C’est une succession de matchs intéressants à jouer dans les deux compétitions qui nous restent. Il y a de l’envie dans le groupe. » Il faudra au moins de la détermination pour permettre à l’ASSE de rivaliser avec l’OL, en confiance après son exploit contre la Juventus Turin (1-0) en Ligue des Champions.