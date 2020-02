ASSE : Ruffier et Puel, le clash est définitif à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Ecarté pour le match à Geoffroy-Guichard face au Stade de Reims dimanche (1-1), Stéphane Ruffier ne devrait pas être du voyage à Lyon ce week-end.

« Il faut préparer le derby. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveau venu dans l'équipe contre Lyon. Jessy Moulin est un excellent gardien. Nous avons la chance d’avoir deux très bons gardiens » indiquait Claude Puel, plus tôt dans la semaine, laissant clairement sous-entendre que c’est à nouveau Jessy Moulin qui allait garder les cages de Saint-Etienne dimanche à Lyon lors du derby. Et pour cause, au-delà de ses performances sportives décevantes depuis plusieurs mois, Stéphane Ruffier s’est totalement mis le coach de l’ASSE à dos. A tel point que le clash est définitif et que la réconciliation est impossible selon un proche du vestiaire stéphanois, interrogé par RMC.

« Il n'y a aucune chance qu’ils se reparlent, la relation entre les deux est morte » a glissé un proche du vestiaire stéphanois. Et selon la radio, le mal est très profond à Saint-Etienne puisque de nombreux joueurs ne portent pas Claude Puel dans leur cœur. Romain Hamouma, relai privilégié de Jean-Louis Gasset la saison dernière, vit par exemple très mal sa relégation au simple rang de joueur de rotation. Quant à Yann M’Vila, également très apprécié par le staff précédent, il n’est pas non plus considéré comme un cadre du vestiaire par Claude Puel, ce qui engendre bon nombre de frustrations. « L’ambiance est catastrophique dans le vestiaire mais aussi dans le club. On a rarement vécu ça, c’est terrible » glisse un autre proche du club, alors que les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se taisent à l'exception du communiqué de samedi dernier contre l'agent de Ruffier. Au-delà du simple cas Stéphane Ruffier, il semblerait donc que la situation soit absolument désastreuse dans le Forez…