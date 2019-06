ASSE : Snobé par la direction, il veut quitter Saint-Etienne !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de devenir le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Ghislain Printant devrait conserver la quasi-totalité du staff qui accompagnait Jean-Louis Gasset cette saison. Cela signifie que Laurent Batlles, actuellement entraîneur de l’équipe réserve, ne grimperait pas dans la hiérarchie. Si la tendance se confirmait, l’ancien footballeur des Verts et de l’Olympique de Marseille pourrait bien aller voir ailleurs, comme il l’a lui-même expliqué dans les colonnes du Progrès, estimant qu’il était temps pour lui de voir ce qu’il se passait à l’échelon supérieur.

« Sur un plan personnel, en toute franchise, j’ai envie d’autre chose. Le club est au courant. Maintenant, il me reste deux ans de contrat, et on verra ce qu’il va se passer pendant le mois qui arrive. En soi, quand on a réalisé trois ans comme cela, je crois que les objectifs que l’on s’était fixés ont été atteints. A un moment, il faudra certainement penser à autre chose. Est-ce que cela se fera cette année ? Est-ce que ce sera dans six mois, un an ? Je ne sais pas. Il faut que je pense aussi à évoluer. Je me suis construit en tant que joueur, puis en tant qu’entraîneur. Et, comme entraîneur, c’est peut-être le moment aussi d’essayer de trouver quelque chose qui puisse me permettre de grandir » a confié l’actuel coach de la réserve de Saint-Etienne, déçu d’être snobé ainsi par sa direction, et qui menace donc de quitter le Forez.