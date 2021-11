ASSE : Seulement deux offres et de gros doutes sur la vente !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le 23 novembre, on en saura plus sur le processus de vente de l'AS Saint-Etienne, puisque le banque d'affaires qui a étudié les offres rendra sa copie aux propriétaires des Verts.

Les supporters de l’ASSE ont coché la date du 23 novembre, puisque c'est ce mardi là que KPMG donnera son avis sur les propositions de rachat du club stéphanois. Après l’épisode tragi-comique du prince cambodgien, qui aurait fourni une fausse garantie bancaire, le cabinet d’audit n’a eu finalement que deux offres annonce Le Progrès. Si Olivier Markarion et le duo Roussier-Bodmer ont adressé un dossier pour la reprise de Saint-Etienne, il n’y a eu aucune bonne surprise en provenance d’un richissime fonds d’investissement étranger souvent évoqué, mais visiblement à tort. Le quotidien régional confirme que si Roland Romeyer est pressé de vendre afin de tenir la date du 31 décembre prochain, Bernard Caïazzo, qui ne vit plus en France, estime lui qu’il faut essayer de renforcer les Verts au prochain mercato, puis assurer le maintien en Ligue 1 afin de faire grimper le prix de vente. Seul point commun entre les deux présidents, le désir de tourner la page stéphanoise si la cession se confirme.

Plusieurs banderoles déployées ce week-end par les MF91. #ASSE 👇🏻 pic.twitter.com/ecSAen4e7l — Sainté Inside (@SainteInside) November 15, 2021

Car à ce stade, plus rien ne semble certain, au point même que du côté des journalistes stéphanois on n’est pas loin de penser que tout pourrait capoter. « Reste que ce recul, frein sur la vente, alimenterait la nervosité de l’environnement, d’autant plus que les propriétaires de l’ASSE, du moins publiquement, restent murés dans le silence. Les candidats au rachat se posent des questions sur la poursuite du processus, même si tout ce petit monde a pris langue en coulisse », explique le média régional, pas persuadé que Roland Romeyer ET Bernard Caïazzo sont toujours déterminés à vendre. Tout cela alors que les supporters stéphanois affichent chaque jour des banderoles extrêmement virulentes contre les deux présidents de l'AS Saint-Etienne.