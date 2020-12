ASSE : Saliba de retour, Arsenal calme les Verts

Dans : ASSE.

Il y a deux semaines, la presse européenne s’enflammait autour d’un possible retour de William Saliba à Saint-Etienne cet hiver.

En difficulté en Ligue 1, les Verts sont intéressés par le prêt de leur ancien défenseur, inutilisé par Mikel Arteta à Arsenal. Selon toute vraisemblance, un retour ponctuel de Saliba à Saint-Etienne serait gagnant pour tout le monde… sauf Arsenal. Et pour cause, les Gunners ne semblent pas réellement emballés à l’idée de voir revenir leur défenseur de 21 ans en Ligue 1. Selon les informations obtenues par le média londonien LWOS, les dirigeants britanniques seraient plus favorables à un prêt de William Saliba en Angleterre. En ce sens, Brentford tient la corde et pourrait coiffer Saint-Etienne sur le poteau dans ce dossier.

Brentford plutôt que l'ASSE pour Saliba ?

L’actuel sixième de Championship est intéressé par le profil de William Saliba, excellent en Ligue 1 mais qui n’a jamais réellement eu sa chance sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal. Reste maintenant à savoir si le joueur sera favorable à un prêt en seconde division anglaise, ce qui n’est pas certain. Du côté de Saint-Etienne, on continue de suivre ce dossier avec la plus grande attention, en espérant un retournement de situation et la possibilité de récupérer William Saliba dès le mercato hivernal. Nul doute que vu les performances de Saint-Etienne depuis plusieurs semaines, le retour du Français ne ferait pas de mal. Pour rappel, l’ASSE avait touché le pactole en juillet 2019 en récupérant 30 ME dans la vente de William Saliba à Arsenal.