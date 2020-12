ASSE : Saliba de retour à St-Etienne, officialisation imminente !

Dans : ASSE.

Transféré il y a un peu plus d'un an de l'AS Saint-Etienne à Arsenal, William Saliba a été prêté une saison aux Verts. Mais les Gunners sont prêts à le renvoyer dans le Forez pour 6 mois de plus.

Cédé par l’AS Saint-Etienne à Arsenal moyennant 30ME en juillet 2019, William Saliba a d’abord passé une saison sous forme de prêt à Sainté. Mais cet été, le défenseur de 19 ans a rejoint Londres où Mikel Arteta avait succédé à Unai Emery au poste de manager. Et si l’ancien coach du PSG était fan de Saliba, c’était clairement moins le cas de son successeur sur le banc d'Arsenal. Sentant que sa présence était moins désirée chez les Gunners, William Saliba a essayé d’obtenir un nouveau prêt durant le marché estival des transferts, l’affaire échouant dans les toutes dernières heures. Mais faute de temps de jeu à Arsenal, le défenseur va tenter de se relancer en janvier.

Et Todofichajes.com affirme ce mardi qu’un accord serait désormais très proche entre les dirigeants de l’AS Saint-Etienne et ceux des Gunners pour un nouveau prêt de six mois de William Saliba. Le média espagnol indique que l’opération devrait être officialisée la semaine prochaine pour le plus grand bonheur du défenseur français, lassé de cette situation forcément compliquée, et de l'ASSE qui sait que Saliba sera un renfort de poids pour l'équipe de Claude Puel. Reste quand même à finaliser tout cela, en évitant notamment les écueils financiers qui avaient fait capoter le dossier il y a quelques semaines.