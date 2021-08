ASSE : Les Verts recrutent à l’Inter Milan !

Dans : ASSE.

En attente de sa première recrue estivale, l’AS Saint-Etienne pourrait frapper un grand coup avec le recrutement d’un joueur de l’Inter Milan.

Le mercato est très très calme à Saint-Etienne. En manque de liquidités, à cause notamment de la crise du Covid qui a coulé les finances des Verts, le club de Claude Puel attend sagement la fin du mois d’août pour sauter sur les meilleures opportunités possibles. À la recherche de plusieurs joueurs, l’entraîneur stéphanois vise un avant-centre et un défenseur central en priorités. Mais il n’exclut pas de faire des coups dans d’autres secteurs de jeu, et notamment au milieu de terrain. Même si l’ASSE peut compter sur des joueurs comme Youssouf, Neyou, Camara ou Aouchiche pour alimenter ses attaquants, Puel envisage sérieusement de faire venir un vrai milieu défensif. Et l’heureux élu pourrait bien être… Lucien Agoumé.

Agoumé prêté à l’ASSE ?

Prêté la saison dernière à La Spezia en Série A, le joueur de 19 ans fait toujours partie de l’effectif de l’Inter. Arrivé à Milan en 2019 dans le cadre d’un transfert de 4,5 millions d’euros, le natif de Yaoundé va prolonger son bail, qui ne court actuellement que jusqu’en 2022. Avant de partir en prêt. C’est en tout cas l’annonce faite par Alessio Alaimo. « Lucien Agoumé va renouveler son contrat avec l’Inter cette semaine. Ensuite, il pourrait aller à Saint-Etienne », explique, sur son compte Twitter, le journaliste de Tutto Mercato Web. Si la piste la plus chaude mène donc à Sainté, Agoumé est aussi suivi par le Stade Brestois et les Girondins de Bordeaux. En quête d’un nouveau challenge, l'international U19 français a donc de grandes chances de revenir en France pour découvrir la L1, et probablement du côté du Chaudron. Une recrue qui plairait aux supporters des Verts, toujours en attente d’un mouvement sur ce mercato.