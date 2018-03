ASSE : Sainté peut (presque) oublier ce défenseur au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, SMC.

Cet été, Saint-Etienne devrait être très actif au mercato. Il faut dire que le club stéphanois enregistrera de nombreux départs, entre joueurs libres et joueurs prêtés.

Dans le secteur défensif, Neven Subotic sera encore là puisque l’international serbe s’est engagé pour un an et demi. Néanmoins, un défenseur central devrait être recruté et ces dernières semaines, c’est le nom de Damien Da Silva (Caen) qui revenait avec insistance, le joueur étant en fin de contrat au Stade Malherbe de Caen à l’issue de la saison.

Mais selon les informations du journal L’Equipe, les Verts ne sont pas vraiment en pole position dans ce dossier. Effectivement, ce sont plutôt les clubs portugais qui tiendraient la corde et on se dirige vers une bataille Sporting-Benfica pour arracher la signature du joueur. Reste à savoir si Jean-Louis Gasset parviendra à convaincre le joueur, comme il l’avait fait cet hiver pour Paul-Georges Ntep ou encore Yann M’Vila. Pour rappel, Damien Da Silva (29 ans) a été titulaire à 27 reprises avec le Stade Malherbe de Caen en Ligue 1 cette saison…