ASSE : Sainté peut accrocher l'Europe, cette légende y croit

Dans : ASSE, Ligue 1.

Proche de la zone rouge fin 2017, Saint-Etienne s’est redressé de manière spectaculaire. Le recrutement XXL du club stéphanois a notamment boosté les performances de l’équipe de Jean-Louis Gasset, désormais 12e du championnat. L’ASSE revient donc de loin, et Robert Herbin estime que l’équipe peut encore grimper au classement. A tel point que la légende des Verts estime que les partenaires de Neven Subotic peuvent atteindre la 5e place, qui sera qualificative pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Ce serait une sacrée remontada…

« L’équipe est en train de se mettre en route. Le jeu a changé, l’état d’esprit aussi. Il y a plus de maîtrise technique. Le changement est flagrant par rapport à l’effectif timoré que l’on avait en début de saison. Les joueurs, désormais, sont déterminés et ont de l’ambition. La deuxième partie de saison s’annonce passionnante. Les Verts peuvent grimper les échelons et s’approcher de la 5e place. C’est jouable. Pour l’instant, il n’y a que des bonnes choses. J’espère d’ailleurs que ce résultat va leur permettre de gagner encore en assurance » a expliqué l’ancien joueur de l’ASSE. Robert Herbin est-il fou ? Peut-être pas. Car finalement, Saint-Etienne n’est qu’à cinq points de Montpellier, actuellement 5e devant Nantes, Rennes et Bordeaux.