ASSE : Sainté perd deux points, mais Pierre Ménès est heureux

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans un match à rebondissements, Saint-Etienne et Dijon se sont séparés ce samedi soir sur un match nul 2-2. Une plus mauvaise opération pour Saint-Etienne, qui espérait se rapprocher de la première partie de tableau avec un succès, mais a été accroché par une équipe de Dijon très joueuse. Au final, si le résultat n’est donc pas à la hauteur, le jeu a été au rendez-vous, et pour Pierre Ménès, c’est comme une victoire. Le consultant de Canal+, qui a souvent pointé du doigt la pauvreté du jeu déployé par les Verts, c’est cette fois félicité d’avoir vu des actions, de l’envie et des buts dans le Chaudron. Ce qui laisse augurer de jours meilleurs.

« On a eu droit à un vrai bon match à Geoffroy-Guichard, où Sainté a été contraint de revenir deux fois au score face à un DFCO qui est l’une des équipes de Ligue 1 que je prends le plus de plaisir à voir jouer. Ils n’ont pourtant pas beaucoup de moyens et encore moins de grands joueurs, mais ils jouent au foot, développent un jeu très cohérent et marquent des buts. Tavares fait une super saison au poste d’avant-centre, c’est d’ailleurs lui qui a ouvert le score. Beric a raté un penalty avant de marquer le premier but de la tête des Verts depuis le début de la saison. Saïd a redonné l’avantage à Dijon, Beric égalisant une nouvelle fois d’une frappe puissante qui a surpris Reynet car elle passe entre les jambes de Djilobodji. C’est un bon résultat pour Dijon et un petit coup d’arrêt pour Sainté. Mais la qualité globale du match est tellement supérieure à ce qu’on voyait dans le Forez il y a quelques mois que ce n’est pas bien grave », a livré un Pierre Ménès persuadé que l’ASSE ne peut avoir que des résultats positifs sur la durée avec le jeu pratiqué sous Jean-Louis Gasset.