ASSE : Sainté gagne, Gasset reste gentil avec la VAR

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après la victoire contre Strasbourg (2-1) : « La barre des 40 points ? C'est une grande satisfaction. Bien sûr, on a préféré la première période à la seconde. On a eu de l’efficacité et on aurait pu alourdir le score avant la pause. On a vu ensuite que le 2-0 était limite. Quand on domine comme ça, il faut savoir plier le match. On aime bien avoir le ballon. En deuxième mi-temps, le jeu était haché, ce n’était pas beau à voir. Je pense que le physique compte car on a joué dimanche. Ensuite, les joueurs qui sont arrivés au mercato ont besoin de temps de jeu. Il y a quelques réglages physiques qui restent à faire. On était fébriles car on n’avait pas gagné depuis un mois. On a voulu conserver le résultat et on a trop reculé, manqué de maitrise technique. Dans une période faste, vous tentez des choses. Là, c’était un peu forcé car on ne voulait pas se faire égaliser. La VAR ? Sur les deux actions, l’arbitre siffle. Il revient ensuite sur sa décision. On ne peut pas parler toutes les semaines du VAR. Si, après avoir revu les images, l’arbitre change d’avis, on lui fait confiance ».