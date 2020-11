ASSE : Sainté en crise, c'est la panique avant le derby

Dans : ASSE.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Saint-Etienne est dans le dur depuis plus d’un mois avec un enchaînement de cinq défaites consécutives.

Battus par Montpellier dimanche après-midi, les Verts ne cessent de dégringoler au classement, avec une inquiétante 13e place. Comptablement, il n’y a pas encore de panique à avoir dans la course au maintien, dans la mesure où la formation de Claude Puel a emmagasiné un nombre important de points dans les premières journées. Mais à long terme, il y a clairement de quoi s’inquiéter selon Loïc Perrin, lequel estime que l’ASSE va se battre pour ne pas descendre en Ligue 2, et rien de plus…

« On joue avec des jeunes joueurs, c'est bien, mais il n'y a quasiment aucune expérience sur le terrain. Je pense que les joueurs ont finalement de la chance de jouer à huis clos parce que là avec les supporters... De la qualité, il y en a à l'AS Saint-Étienne, la preuve avec les ventes de Saliba et Fofana et la victoire en Gambardella, mais les jeunes ont besoin d’être encadrés. Là il y a 2/3 joueurs expérimentés et des jeunes : on ne peut pas demander à ces jeunes de gagner tous les matchs et de tout révolutionner. Sainté ne joue pas la première partie de tableau contrairement à Montpellier, il faut être lucide, il va falloir viser le maintien. Le déplacement à Lyon s'annonce difficile, l'OL revient bien après des difficultés en début de championnat, ils ont un effectif pour jouer la Ligue des Champions. Nous on n'arrive pas dans les meilleures conditions » a commenté l’ancien capitaine de Saint-Etienne sur les ondes de France Bleu. Plus que jamais, l’inquiétude règne chez les Verts à moins d’une semaine d’un derby redouté face à Lyon…