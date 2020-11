ASSE : Jouer le maintien contre Lyon, le projet Puel s'écroule

Dans : ASSE.

Avant de se déplacer à Lyon, l'AS Saint-Etienne en est à cinq défaites consécutives en Ligue 1 et si les Verts utilisent la carte jeune à la demande de Claude Puel, certains suent à grosses gouttes.

Il y a un an, Claude Puel débarquait sur le banc de l’AS Saint-Etienne à la veille du derby contre Lyon et le nouvel entraîneur des Verts débutait de manière fracassante puisque l’ASSE battait l’OL dans un Geoffroy-Guichard fou de bonheur. Mais depuis le début de l’actuelle saison, si Sainté a connu un démarrage canon, depuis cinq matchs c’est la soupe à la grimace et autant de défaites, dont la dernière dimanche face à Montpellier. Autrement dit, c’est avec de gros doutes que l’AS Saint-Etienne débarquera dimanche prochain au Groupama Stadium pour y défier son éternel rival. Et même si l’heure n’est pas encore à la panique totale du côté de l’Etrat, certains se demandent quand même si le fait de tout miser sur un rajeunissement de l’effectif ne fait pas courir un risque majeur à l’ASSE.

Même si le mot « maintien » n’est pas encore lancé à Saint-Etienne, les choses ne seront pas aussi simples qu’on pouvait le penser. « Le projet Puel, avec autant de jeunesse, devait passer par des trous d’air. Cela va de soi et c’est inhérent à la construction d’une équipe aussi jeune. Mais pour que le projet puisse aller à son terme dans deux ou trois saisons, faut-il encore rester en Ligue 1 et il est manifeste que, cette saison au moins, l’ASSE bataillera pour son maintien (...) Quant au projet à long terme, les fans des Verts veulent bien l’entendre mais ils ont aussi en tête le très court terme et le derby qui se profile dimanche prochain à Lyon », explique RMC, qui affirme que pour l’instant Claude Puel espère surtout que ses joueurs les plus expérimentés assumeront au plus vite ce rôle de leader.