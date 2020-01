ASSE : Saint-Etienne, et si c'était surprise de 2020 !

Dans : ASSE.

Dimanche après-midi, Saint-Etienne n’est pas tombé dans le piège de Bastia-Borgo en s’imposant 3-0 sur la pelouse de Furiani grâce à des buts de Nordin (x2) et de Fofana.

Comme tous les autres clubs, l’ASSE connaîtra ce lundi soir son adversaire pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et dans cette compétition, les Verts, éliminés de l'Europa League et qui ne se font pas d’illusions en Coupe de la Ligue avec un déplacement périlleux à Paris, nourrissent de grandes ambitions. Après la qualification pour les 16es de finale, Wahbi Khazri n’a pas caché que son rêve ultime était d’emmener le peuple vert au Stade de France.

Objectif Coupe de France pour l'ASSE

« On a fait un match sérieux face à une belle équipe qui a essayé de jouer au ballon. Il faut les mettre en avant car ils ont fait un match sérieux et ils ont tout donné. On a fait respecter la hiérarchie en étant sérieux et en marquant les occasions qu’on a eu. Pour moi c’est un sentiment exceptionnel car je n’étais encore jamais revenu en Corse avec une équipe adverse. Je suis content de revenir dans cette ville et ce stade où j’ai tout connu. Je remercie le public qui a été exceptionnel avec moi. On est un club ambitieux et on se doit de faire honneur au public qui est encore venu nombreux ce soir. Et pourquoi pas essayer de les faire vibrer en montant au Stade de France ? » a commenté l’ancien milieu offensif de Bastia, lequel affiche publiquement les ambitions de Saint-Etienne dans cette compétition.