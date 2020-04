ASSE : Saint-Etienne n’y croit plus, le rêve du peuple vert brisé

Dans : ASSE.

Qualifié pour la finale de la Coupe de France, l’AS Saint-Etienne se réjouissait d’emmener ses supporters à Saint-Denis pour y défier le Paris Saint-Germain. Mais la crise sanitaire semble représenter un obstacle insurmontable.

On pourrait penser qu’un arrêt définitif de la saison arrangerait l’AS Saint-Etienne. Et pour cause, les Verts occupaient une inquiétante 17e place de Ligue 1 avant l’interruption de l’exercice. Autant dire que les 10 dernières journées de championnat seraient périlleuses pour le club stéphanois, seulement à trois longueurs du barragiste Nîmes. Seulement voilà, les Stéphanois doivent encore disputer la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’ASSE d’emmener son peuple vert au Stade de France pour le plus grand rendez-vous de sa saison. Encore faudrait-il que la partie soit maintenue.

A l’heure actuelle, rien n’est moins sûr étant donné que les instances, qui ignorent si la saison pourra reprendre, envisagent d’organiser les rencontres à huis clos. Pendant que les autorités pensent à un déconfinement progressif. Pas de quoi rassurer le directeur général Xavier Thuilot. « S'il n’y a qu’un match à jouer, c’est celui-là, sachant qu’il ne concerne que deux équipes, a confié le dirigeant stéphanois au Progrès. Je ne vous aurais pas dit la même chose si on en était au stade des quarts de finale. Mais est-ce qu’on pourra emmener notre public à Paris si le déconfinement se fait région par région ? » Pour rappel, cette finale initialement prévue le 25 avril a été reportée à une date encore méconnue.