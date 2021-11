ASSE : Saint-Etienne n'a plus à rougir, le maintien arrive

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Le début de saison de l’ASSE a été très difficile. 19e avec 12 points, les Verts sont toujours relégables après un début de saison où les victoires se sont faites attendre. Toutefois, les chiffres sont bien loin de les condamner.

Dimanche à Troyes, l’AS Saint-Étienne l’a emporté 0-1, enchaînant un nouveau bon résultat après une entame ratée. Les Verts viennent ainsi d’engranger un second succès consécutif après une première victoire face à Clermont 3-2 avant la trêve internationale. Ces deux succès sont les seuls après 14 matches de championnat dans un début de saison chaotique passé quasiment intégralement dans les bas-fonds du classement. L’ASSE reste toutefois scotchée au 19e rang avec 12 points, dans une zone des relégables bien connue des Stéphanois depuis le début de saison. 16e attaque et 17e défense, les hommes de Claude Puel n’ont pas un bilan très louable, plus proche d’un futur relégué en Ligue 2 que de celui d’une équipe de première partie de tableau.

L’ASSE dans le rythme de la saison passée

Des chiffres terribles qui n’incitent pas à l’optimisme concernant le futur de l’ASSE. La lutte pour se sauver semble bien mal engagée mais les statistiques viennent tempérer ce triste constat. Malgré ces deux seules victoires, dont la première fut obtenue lors de la 13e journée, les Verts sont dans les eaux de leur saison 2020-2021. En effet, avec 12 points, ils n’ont qu’un seul point de retard sur la saison précédente au même stade de la compétition. Avec 13 unités, ils se classaient alors au 15e rang et avaient même achevé la première partie de saison avec un petit 19 points. Cela ne les a pas empêché de se sauver assez tranquillement en fin de saison. Les Verts s’étaient classés 11e avec 46 points à l’issue de la saison après une solide seconde moitié d’exercice. L’ASSE connaît donc la marche à suivre pour sauver sa place contre l’élite. Des chiffres rassurants qui s'ajoutent aux deux récentes victoires pour consolider un regain d’optimisme dans le Forez.