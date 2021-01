ASSE : Saint-Etienne annonce un départ surprise !

Dans : ASSE.

Dans un très bref communiqué publié ce dimanche après-midi, Saint-Etienne a annoncé le départ son directeur général.

C’est un départ qui en surprendra plus d’un à Saint-Etienne. Directeur général du club, Xavier Thuilot quitte l'ASSE. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Verts ne sont pas rentrés dans les détails, dans un communiqué publié ce dimanche en début d’après-midi. « Xavier Thuilot quitte l’AS Saint-Étienne. Le club remercie Xavier Thuilot pour le travail accompli en tant que Directeur général des services et lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels » peut-on lire sur le site officiel de l’ASSE. Journaliste très au fait de tout ce qui passe à Saint-Etienne, Manu Lonjon a livré quelques éléments pour comprendre ce choix via son compte Twitter.

« Sa mésentente et son incompatibilité de travail avec Roland Romeyer étaient connus au sein de club » a expliqué le journaliste d’Eurosport, pour qui c’est avant tout le président de l’ASSE qui est le responsable de ce départ, et non pas Claude Puel. Dans un entretien accordé à L’Equipe en fin d’année 2019, le coach des Verts s’était félicité de la venue de Xavier Thuilot. « Il y avait une volonté des deux présidents de faire venir un directeur général. Xavier se trouvait parmi la liste des prétendants. J'ai appuyé pour sa venue, car on avait déjà travaillé ensemble à Lille et j'avais besoin de quelqu'un dans les rouages qui puisse initier et faire passer les messages, être réactif et ordonné. Tout est lié, la partie sportive comme administrative. Si on travaille bien tous ensemble, on aura plus de moyens » expliquait-il à l’époque. De toute évidence, le départ de Xavier Thuilot risque de l’impacter alors que Claude Puel est le manager général de l’ASSE et avait sans doute son mot à dire dans ce choix imposé par Roland Romeyer.