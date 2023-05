ASSE : Romeyer lance le mercato des Verts avec trois offres

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dixième de Ligue 2 à quatre journées de la fin, Saint-Etienne a assuré son maintien malgré un début de championnat chaotique.

Dans le dur au début de la saison en raison de sa pénalité de points et de mauvais résultats en août et en septembre, Saint-Etienne a bien redressé la barre. Avec 46 points, l’ASSE est actuellement dixième de Ligue 2 et peut encore grappiller quelques places d’ici la fin de la saison. Le maintien est acquis, ce qui va permettre à l’état-major stéphanois et notamment à son président Roland Romeyer de préparer avec plus de sérénité le mercato à venir.

Romeyer veut garder Krasso, Charbonnier et Nkounkou

A en croire les informations de But, l’objectif principal de la direction stéphanoise est de conserver les meilleurs éléments à la disposition de Laurent Battles cette saison. Ainsi, une offre de prolongation de contrat a été soumise au meilleur buteur des Verts, Jean-Philippe Krasso. L’international ivoirien se plait dans le Forez et l’idée est ainsi de le prolonger de trois ans avec une grosse augmentation salariale à la clé. La tendance est positive dans ce dossier mais la prudence reste de mise car Krasso sera convoité cet été. Il pourrait notamment avoir des propositions en Ligue 1, en Bundesliga et en Turquie.

Dans le secteur offensif, Saint-Etienne priorise également la stabilité avec Gaëtan Charbonnier, actuellement en pleine rééducation à la suite de son opération aux croisés et qui va rempiler pour une saison. Enfin, les Verts sont déterminés à l’idée de conserver Niels Nkounkou, dont l’option d’achat à payer à Everton s’élève à 2 millions d’euros.

Des négociations pour Cafaro

L’idée est de payer cette somme et de conserver le joueur une saison ou à défaut de le vendre pour au minimum le double dans le cas où des propositions arriveraient sur la table de Roland Romeyer. Également prêté chez les Verts, Mathieu Cafaro pourrait aussi être prêté mais l’ASSE tente de négocier l’option d’achat de 500.000 euros. On l’aura bien compris, en attendant une possible vente du club qui ne semble plus vraiment dans les tuyaux, la priorité est de trouver une stabilité à Saint-Etienne afin de viser possiblement une remontée rapide en Ligue 1.